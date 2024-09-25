Город в Забайкалье на два часа остался без электричества
В городе Могоча в Забайкальском крае утром 25 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщается в телеграм-канале Могочинского округа.
Электроснабжение удалось восстановить два часа спустя, в 10:38 [04:38 мск], передает ТАСС со ссылкой на региональное министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. В ведомстве сообщили, что в городе произошел локальный сбой в центре питания.
Сейчас подстанция работает в штатном режиме.
В пресс-службе «Читаэнерго» сообщили «МК-Чита», что в сетях компании в Могоче технологических нарушений нет. В «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» также заявили, что на сетях компании отключений не происходило, пишет «Чита.Ру».
Могоча находится примерно в 600 км к северо-востоку от Читы.
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