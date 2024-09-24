Один оператор маршруток в Ленобласти перестал принимать Visa и Mastercard

Некоторые маршрутки в Ленобласти перестали принимать Visa и Mastercard

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Водители некоторых маршрутных такси в Ленинградской области прекратили принимать оплату проезда картами Visa и Mastercard, сообщили РБК в компании-перевозчике «Никкос».

Заплатить за проезд пассажиры могут только картой системы «Мир».

«У нас же, во всяком случае, в прошлом году всем просили даже зарплатные карты переделать на карту «Мир». Всем. Организациям, заводам, фабрикам и тем прочим», — заявил перевозчик.

У него девять маршрутов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что оплату через Visa и Mastercard перестали принимать из-за того, что системы «являются враждебными». Объявление, в частности, появилось в маршрутном такси № 801, которое следует от Дубровки до проспекта Большевиков.

Карты Visa и Mastercard прекратили работу в России весной 2022 года. Ими можно расплачиваться внутри России. Карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать внутри страны до истечения срока действия.