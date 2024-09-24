Ракова заявила о цифровизации льгот на проезд в поезде многодетным семьям

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Многодетные семьи Москвы получили возможность покупать билеты со скидкой на поезда дальнего следования с помощью цифрового удостоверения многодетности — приезжать в кассу вокзала с оригиналом документа более не требуется. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь для подтверждения льготного статуса многодетной семьи москвичам достаточно прикрепить необходимые документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте, — отметила вице-мэр Ракова. — Больше не придется дополнительно ехать в билетные кассы для предъявления оригиналов документов».

Удостоверение многодетной семьи столичные власти перевели в цифровой формат в 2024 году. Оно доступно в приложении mos.ru при условии, что оба родителя зарегистрированы в Москве. Его можно сохранить на смартфон в формате PDF-документа, чтобы оно всегда было под рукой. Каждый член многодетной семьи имеет документ с уникальным QR-кодом, который можно предъявить для получения льготы в культурно-досуговых учреждениях.

Льгота на проезд в вагонах купейного класса РЖД для многодетных семей составляет 15% для каждого ее члена. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться в программе лояльности РЖД в категории «Большая семья». Именно для подтверждения этого статуса и требовалось предъявить удостоверение, что теперь можно сделать дистанционно.