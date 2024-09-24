 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

На востоке Москвы запустили новый трамвайный маршрут до Курского вокзала

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

С 23 сентября в системе столичного трамвая заработал новый маршрут — № 2. Он связывает 3-ю Владимирскую улицу на востоке Москвы с Курским вокзалом. В открытии новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского и запуске нового маршрута трамвая принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Новый маршрут проходит от 3-й Владимирской улицы в районе Перово. После площади Рогожская Застава он проходит по улице Сергия Радонежского и идет по Костомаровскому мосту через Яузу до трамвайного кольца у Курского вокзала. Запустить новый маршрут стало возможным благодаря новому участку путей на улице Сергия Радонежского.

«По поручению мэра Москвы мы интегрируем сеть трамвая в рельсовый каркас города и создаем удобные связи между районами для жителей столицы, — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. — Теперь для пассажиров трамвая время в пути от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала сократится на 25% за счет отсутствия пересадок».

По оценке столичных властей, запуск трамвайного маршрута № 2 улучшит транспортную доступность для 700 тыс. москвичей. Так, около 300 тыс. жителей восточных районов смогут добираться до Курского вокзала без пересадок (до этого им надо было переходить с желтой на салатовую линию метро). Также планируется, что нагрузка на Калининскую линию метро сократится почти на 10%.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
трамвай Курский вокзал Москва департамент транспорта Максим Ликсутов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операциюПолитика, 13:25
В Одессе подростки подожгли дверь квартиры военкомаПолитика, 13:24
Красноярского художника осудили за символику АУЕ на «блатной» неваляшкеОбщество, 13:22
Гладков рассказал о последствиях работы ПВО в БелгородеПолитика, 13:17
Арестованный за взятку генерал заявил о желании вернуться на спецоперациюОбщество, 13:16
На востоке Москвы запустили новый трамвайный маршрут до Курского вокзалаГород, 13:15
В КХЛ произошла первая в сезоне отставка главного тренераСпорт, 13:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Следствие назвало рабочие версии отравления семьи с гибелью детейОбщество, 13:08
Старший сын Зидана завершил карьеру в 29 летСпорт, 13:03
Стресс-интервью для продажника: как найти того, кто принесет прибыльPro, 12:59
Минобороны назвало потери ВСУ за суткиПолитика, 12:47
Как выглядит зацепивший ЛЭП в Алтайском крае и упавший частный самолетОбщество, 12:44
Рынок Китая вырос до максимума за 4 месяца на мерах поддержки экономикиИнвестиции, 12:43
Иркутскую бабушку — убийцу двух внуков задержали спустя 25 лет в КрымуОбщество, 12:37