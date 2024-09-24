На востоке Москвы запустили новый трамвайный маршрут до Курского вокзала

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

С 23 сентября в системе столичного трамвая заработал новый маршрут — № 2. Он связывает 3-ю Владимирскую улицу на востоке Москвы с Курским вокзалом. В открытии новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского и запуске нового маршрута трамвая принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Новый маршрут проходит от 3-й Владимирской улицы в районе Перово. После площади Рогожская Застава он проходит по улице Сергия Радонежского и идет по Костомаровскому мосту через Яузу до трамвайного кольца у Курского вокзала. Запустить новый маршрут стало возможным благодаря новому участку путей на улице Сергия Радонежского.

«По поручению мэра Москвы мы интегрируем сеть трамвая в рельсовый каркас города и создаем удобные связи между районами для жителей столицы, — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. — Теперь для пассажиров трамвая время в пути от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала сократится на 25% за счет отсутствия пересадок».

По оценке столичных властей, запуск трамвайного маршрута № 2 улучшит транспортную доступность для 700 тыс. москвичей. Так, около 300 тыс. жителей восточных районов смогут добираться до Курского вокзала без пересадок (до этого им надо было переходить с желтой на салатовую линию метро). Также планируется, что нагрузка на Калининскую линию метро сократится почти на 10%.