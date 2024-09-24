В Нижневартовске жители открыли на куче песка Hoollywood

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В Нижневартовске жители установили надпись «Hoollywood» на горе песка, чтобы привлечь внимание к благоустройству придомовых территорий. При этом от оригинальной надписи в Лос-Анджелесе она отличается одной буквой (Hollywood).

Местные жители записали несколько видео от кучи с песком, где указали, что «уже устали жить в этом бардаке» и «хотят красоту». На кадрах, которые они опубликовали, видна разбитая подъездная дорога около домов.

Речь идет о 7-м микрорайоне, писала местная газета «Варта». Они предложили проекты благоустройства территории около своих домов и рассказали, что при помощи надписи хотели привлечь к ним внимание. Позже жители убрали буквы, а коммунальщики вывезли кучу песка.