ФСБ рассекретила архив о массовом убийстве украинцев поляками в 1945 году

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах поляками украинцев весной 1945 года в селе Скопов — в 27 км от города Перемышль. Текст документа и его отсканированная версия опубликованы на сайте ведомства.

9 сентября 1944 года в Люблине было подписано соглашение, с которого началось переселение этнических украинцев из Польши. По договору оно должно было быть добровольным, но в итоге обернулось «принудительно-добровольной депортацией», сопровождаемой «антиукраинским террором». 16 августа 1945 года был подписан советско-польский договор о границе. К Польше отошла часть земель, на которых остались проживать порядка 700 тыс. этнических украинцев.

Нападение на село Скопов, где проживали украинцы, произошло 6 марта. Его совершил отряд «Народной стражи».

Разбойные нападения там продолжались в течение двух недель. В результате были убиты «около 200 мирных жителей деревни, старики, женщины и дети», говорится в комментарии к рассекреченным материалам.

В архивных документах изложен рассказ о событиях инженера-химика Николая Демьянчика. В нем он рассказывает об убийстве своей семьи и других жителей села Скопов.

«В селе устроили «варфоломеевскую ночь, убив около 200 человек», — следует из его рассказа.

Ранее ФСБ рассекретила документы о преступления военных США в 1945 году в Берлине.