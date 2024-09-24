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В Москве встретятся главы налоговых администраций стран БРИКС

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press
Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Встреча руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС пройдет в Москве с 24 по 26 сентября, сообщает пресс-служба ФНС.

В первые два дня — 24 и 25 сентября — запланированы заседания экспертов рабочих групп по основным направлениям — использованию данных, модернизации налога на добавленную стоимость (НДС), а также кадровым практикам.

В последний день под руководством главы ФНС Даниила Егорова встретятся руководители и налоговых органов стран БРИКС. На заседании выступят руководители и заместители ведомств из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, Эфиопии и ЮАР.

БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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