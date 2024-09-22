Дерево остановило падение мужчины со скалы. Видео

Video

В пригороде китайского Сюаньчэна мужчина поскользнулся на крутом склоне и начал падать со скалы, но врезался в дерево. Инцидент зафиксировала его экшн-камера.

Как передает CNN, 42-летний Ян Мэн с сыном решили заняться хайкингом в дождливую погоду. Мужчина поскользнулся на мокрой поверхности и начал падать вниз, но через несколько секунд он врезался в дерево, которое его остановило.

«Только небольшая царапина на левой руке и небольшой порез на бедре. В остальном я в порядке», — рассказал он CNN. По его словам, этот инцидент заставил его задуматься о смысле жизни. Произошедшее не остановило его, а только вызвало желание продолжать исследовать мир, добавил он.