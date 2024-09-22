В Павлограде прогремели взрывы
В Павлограде Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «24-й канал».
По информации изданий, они раздались дважды — около 8:30 и 8:40 по московскому времени. В регионе объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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