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Военная операция на Украине ,  
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В Павлограде прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Павлограде Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «24-й канал».

По информации изданий, они раздались дважды — около 8:30 и 8:40 по московскому времени. В регионе объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Павлоград Днепропетровская область Украина
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