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Технологии и медиа ,  
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S7 показала кадры первого полета самолета Tango

S7 показала кадры первого полета самолета Tango
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С подмосковного аэродрома впервые поднялся в небо демонстратор легкомоторного самолета Tango. Это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, созданный S7 Group из отечественных композитных материалов.

Самолет планируют применять в первоначальной подготовке авиационных кадров, а также для частных полетов. На нем установлен двигатель UL Power 520is. Параллельно с разработкой самолета Tango холдинг S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности.

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S7 самолет испытания
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