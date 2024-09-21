S7 показала кадры первого полета самолета Tango

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С подмосковного аэродрома впервые поднялся в небо демонстратор легкомоторного самолета Tango. Это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, созданный S7 Group из отечественных композитных материалов.

Самолет планируют применять в первоначальной подготовке авиационных кадров, а также для частных полетов. На нем установлен двигатель UL Power 520is. Параллельно с разработкой самолета Tango холдинг S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности.