 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Из-за мотофестиваля в Москве перекрыли Садовое кольцо

Из-за мотофестиваля в Москве перекрыли Садовое кольцо
Video

В связи с тем, что пройдет «Московский мотофестиваль. Закрытие сезона — 2024», в столице было перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения в телеграм-канале.

«С 11:40 и открытие по мере прохождения мотоколонны [перекрыли движение] на внешней стороне Садового кольца, на улицах Смоленская, Большая Дорогомиловская, Косыгина, на Бородинском мосту, Бережковской набережной, на Воробьевском шоссе и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 6:00 мск до 14:30 мск движение перекрыли на улицах Зубовская, Большая Пироговская, Плющиха, Еланского и в проезде Девичьего Поля, а с 11:30 мск до окончания мероприятия — на улице Косыгина.

Движение остановили также на Университетском проспекте в районе пересечения с Университетской площадью с 12:00 до 14:00. Также на некоторых участках ограничений запрещена парковка.

Заезд стартовал в 12:00 на улице Зубовской.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва фестиваль перекрытие движения
Материалы по теме
Ракова рассказала об открытии фестиваля «Москва 2030» в Гостином Дворе
Общество
Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за дрона
Общество
Путин поручил проводить в России Всемирный фестиваль молодежи раз в 6 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Подмосковье начали искать водителя, привязавшего двух собак к машинеОбщество, 14:48
Из-за мотофестиваля в Москве перекрыли Садовое кольцоОбщество, 14:30
Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений СапироОбщество, 14:18
Первая ракетка России вышла в финал турнира WTA в СеулеСпорт, 14:16
Федерация шахмат Киргизии выступила за снятие санкций с россиянСпорт, 14:09
В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожарОбщество, 14:08
Залужный сообщил о гибели своего экс-помощникаПолитика, 14:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Силовики в Москве остановили «Газель» с золотыми слиткамиОбщество, 13:59
Зеленский заявил о подготовке переговоров с РоссиейПолитика, 13:48
В Ингушетии тысячи людей встретили борт с телами охранников WildberriesОбщество, 13:40
Жительницу ЛНР задержали за передачу информации украинским спецслужбамПолитика, 13:35
Свободные заезды на этапе F1 прервали из-за ящерицы на трассе. ВидеоСпорт, 13:26
«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничьяОбщество, 13:08
Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военнымПолитика, 13:06