Из-за мотофестиваля в Москве перекрыли Садовое кольцо

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В связи с тем, что пройдет «Московский мотофестиваль. Закрытие сезона — 2024», в столице было перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения в телеграм-канале.

«С 11:40 и открытие по мере прохождения мотоколонны [перекрыли движение] на внешней стороне Садового кольца, на улицах Смоленская, Большая Дорогомиловская, Косыгина, на Бородинском мосту, Бережковской набережной, на Воробьевском шоссе и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 6:00 мск до 14:30 мск движение перекрыли на улицах Зубовская, Большая Пироговская, Плющиха, Еланского и в проезде Девичьего Поля, а с 11:30 мск до окончания мероприятия — на улице Косыгина.

Движение остановили также на Университетском проспекте в районе пересечения с Университетской площадью с 12:00 до 14:00. Также на некоторых участках ограничений запрещена парковка.

Заезд стартовал в 12:00 на улице Зубовской.