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Объединение и развод в Wildberries ,  
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СК попросил арестовать еще трех участников нападения на офис Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries

Чичаев&nbsp;У.С.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Чичаев&nbsp;У.С.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Чичаев У.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Виситаев З.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Сковородин М.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении седьмого и восьмого фигурантов дела о нападении на офис Wildberries в центре города, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следствие просит отправить под арест У. С. Чичаева, З. А. Виситаева и М. А. Сковородина.

Также сегодня Тверской районный суд отправил под арест на 15 суток А. Чапанова и М. Коздоева за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Накануне Басманный суд арестовал до 18 ноября еще шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Всего по делу проходят несколько десятков человек, следствие требует ареста 27 фигурантов.

Конфликт со стрельбой около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября. Следственный комитет сообщил, что ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.

На месте конфликта находился Владислав Бакальчук, супруг главы компании Татьяны. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и компания это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было».

В Wildberries заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука.

В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в РВБ. В компании заявили, что туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника. По информации РВБ, на месте также присутствовали бывшие топ-менеджеры Wildberries.

19 сентября Бакальчука задержали. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

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Wildberries суд арест Москва Владислав Бакальчук Басманный суд
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Прямой эфир
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