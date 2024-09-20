Умер сын певицы Ирины Понаровской

Энтони Родд (Фото: rant_84 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Энтони Родд, сын певицы Ирины Понаровской, умер в возрасте 39 лет в Москве, сообщила «Московскому комсомольцу» его супруга Анна Чайникова. О его смерти также пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, уточняя, что она не носит криминальный характер.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Чайникова рассказала, что вечером накануне Родд пошел в душ, а она легла спать. «Примерно в пять утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной льется. Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит», — продолжила она. Женщина отметила, что у него на ноге была ссадина, вероятно, из-за падения. Чайникова добавила, что Родд несколько лет не пил алкоголь, не принимал лекарств и вел здоровый образ жизни.

Энтони Родд — сын Понаровской от второго брака с музыкантом, джазовым певцом Вейландом Роддом. У него остались двое детей.

РБК обратился за комментарием к Анне Чайниковой, к директору Ирины Понаровской и в пресс-службу главка Следственного комитета по Москве. Ирина Понаровская не ответила на звонки РБК.