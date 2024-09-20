Массовая авария машин на мосту в Новокузнецке. Видео

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В Новокузнецке восемь автомобилей столкнулись на Байдаевском мосту, никто не пострадал. Кадры с места ДТП опубликовала полиция Кемеровской области.

Полиция сообщила, что в аварии виноват водитель грузовика КАМАЗ, который не выдержал безопасную дистанцию до машины, которая ехала вперед. Грузовик в итоге выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Lada Granta, которая столкнулась с «Газелью». Кроме того, КАМАЗ врезался в еще пять машин.