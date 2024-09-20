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Общество ,  
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МЧС показало видео с горящего склада матрасов в Подмосковье

Пожарные локализовали пожар на складе в деревне Апаринки Московской области, сообщает МЧС. По уточенной информации, площадь пожара составляет 4,2 тыс. квадратных метров.

Телеграм-канал Mash сообщал, что горит «один из самых крупных в России складов матрасов», где хранится продукция местной фабрики. По адресу, по которому расположен горящий склад, находится магазин товаров для сна «Матрас.ру».

В тушении принимают участие 65 специалистов и 22 единицы техники.

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Пожар Подмосковье МЧС
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