МЧС показало видео с горящего склада матрасов в Подмосковье

Пожарные локализовали пожар на складе в деревне Апаринки Московской области, сообщает МЧС. По уточенной информации, площадь пожара составляет 4,2 тыс. квадратных метров.

Телеграм-канал Mash сообщал, что горит «один из самых крупных в России складов матрасов», где хранится продукция местной фабрики. По адресу, по которому расположен горящий склад, находится магазин товаров для сна «Матрас.ру».

В тушении принимают участие 65 специалистов и 22 единицы техники.