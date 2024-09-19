Захарова ответила на обвинения в подготовке госпереворота в Армении
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила шуткой о юмористическом телешоу Comedy Club на просьбу прокомментировать заявления властей Армении о подготовке Россией вооруженного захвата власти в стране. Об этом пишет «РИА Новости».
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — сказала она в ходе Евразийского женского форума.
19 сентября юморист и продюсер Гарик Харламов накануне старта нового сезона Comedy Club объявил о закрытии юмористического шоу. «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил он.
В конце июля 2024 года Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club. Тогда он заявил, что проект планируют «перезагрузить». При этом сам он продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего.
В августе в интервью РБК Life шоумен сообщил о необходимости перемен в Comedy Club и пообещал, что они будут «достаточно глобальными»: от сцены, декораций, костюмов и до новых резидентов.
О том, что Россия якобы готовила захват власти в Ереване, накануне сообщили в Следственном комитете (СК) Армении. В ведомстве отметили, что несколько граждан страны и выходцев из Нагорного Карабаха занимались вербовкой людей для этой цели.
Сотрудники Службы нацбезопасности установили личности семи человек, которым предложили пройти трехмесячную стажировку в России за 220 тыс. руб. в месяц по ознакомлению с навыками применения тяжелого оружия. По данным СК Армении, по возвращении в страну эти лица должны были нести боевое дежурство. В течение 2024 года они завербовали ряд граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха, уточнили в ведомстве.
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