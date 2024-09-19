Пассажирский поезд сошел с рельсов в ЮАР. Видео

Video

В ЮАР пассажирский поезд, следовавший из Кейптауна на станцию Веллингтон, сошел с рельсов, пострадали 25 человек, сообщает местное издание News24 со ссылкой на компанию-перевозчика Metrorail Western Cape.

Инцидент произошел вечером 18 сентября на станции Дал Джосафат недалеко от города Паарл, расположенного в 60 км к северо-востоку от Кейптауна. 25 человек получили ранения, еще несколько человек оказались заблокированы в поезде, упавшем на бок. Данных о погибших нет. Агентство пассажирских железнодорожных перевозок ЮАР (Prasa) расследует произошедшее.