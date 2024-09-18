В РСТ назвали цену самой дорогой в 2024 году путевки из России в Турцию
Российская семья купила тур в Турцию стоимостью 28 млн руб., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Трансляцию пресс-конференции РСТ вел МИЦ «Известия».
По словам Уманского, это самая дорогая путевка из России в Турцию за 2024 год. Тур приобрела семья из пяти человек.
«Это была поездка в Кемер продолжительностью один месяц. Продал путевку один из туроператоров, входящих в РСТ», — рассказал Уманский.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу РСТ.
По словам главы союза, в России растет популярность путешествий внутри страны. С января по август туристы совершили более 65 млн поездок по России — этот показатель вырос на 24% по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года.
Наиболее доступные для путешествий регионы страны — Калмыкия, Магаданская, Орловская и Вологодская области, добавил Уманский. Стоимость размещения в гостиницах в этих регионах не превышает 4,5 тыс. руб. за сутки. При этом средняя стоимость ночи в российской гостинице в 2024 году выросла на 21% и составила 7,8 тыс. руб.
В январе в Ассоциации туроператоров России рассказали о самом дорогом туре россиян за рубеж за 2023 год. Путевку в Турцию стоимостью 24,5 млн руб. купила семья из шести человек. Пятеро взрослых и один ребенок провели в Maxx Royal Belek Golf Resort 5* в провинции Анталья 67 дней с конца апреля по начало июля. В стоимость тура входил прямой перелет и питание по системе «ультра все включено».
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов