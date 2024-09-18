Самая дорогая путевка из России в Турцию в 2024 году обошлась в 28 млн руб.

В РСТ назвали цену самой дорогой в 2024 году путевки из России в Турцию

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Российская семья купила тур в Турцию стоимостью 28 млн руб., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Трансляцию пресс-конференции РСТ вел МИЦ «Известия».

По словам Уманского, это самая дорогая путевка из России в Турцию за 2024 год. Тур приобрела семья из пяти человек.

«Это была поездка в Кемер продолжительностью один месяц. Продал путевку один из туроператоров, входящих в РСТ», — рассказал Уманский.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РСТ.

По словам главы союза, в России растет популярность путешествий внутри страны. С января по август туристы совершили более 65 млн поездок по России — этот показатель вырос на 24% по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года.

Наиболее доступные для путешествий регионы страны — Калмыкия, Магаданская, Орловская и Вологодская области, добавил Уманский. Стоимость размещения в гостиницах в этих регионах не превышает 4,5 тыс. руб. за сутки. При этом средняя стоимость ночи в российской гостинице в 2024 году выросла на 21% и составила 7,8 тыс. руб.

В январе в Ассоциации туроператоров России рассказали о самом дорогом туре россиян за рубеж за 2023 год. Путевку в Турцию стоимостью 24,5 млн руб. купила семья из шести человек. Пятеро взрослых и один ребенок провели в Maxx Royal Belek Golf Resort 5* в провинции Анталья 67 дней с конца апреля по начало июля. В стоимость тура входил прямой перелет и питание по системе «ультра все включено».