Супруга актера Станислава Любшина опровергла его госпитализацию

Станислав Любшин и Ирина Корнеева (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Супруга народного артиста России Станислава Любшина Ирина Корнеева в разговоре с РБК опровергла информацию о том, что актер попал в больницу.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 91-летнего артиста экстренно госпитализировали в Москве из-за гипертонического криза и простуды. Состояние Любшина может ухудшиться, отметил Mash.

«Эта информация недостоверная», — сказала Корнеева.

Любшин родился в Москве в апреле 1933 года, окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина. Играл в «Современнике», Театре на Таганке, Театре им. Ермоловой и Театре на Малой Бронной. С 1980 года актер служит в МХТ им. А.П. Чехова.

Любшин известен своими ролями в фильмах «Кин-дза-дза», «Пять вечеров», «Не стреляйте в белых лебедей», «Щит и меч». Всего он сыграл более чем в 70 картинах.