Главу Солнцевского суда обвинили в получении ₽88 млн от бизнесмена

Артем Матета (Фото: судьироссии.рф)

Следователи подозревают председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матету в получении от предпринимателя около 88 млн руб. за обещание организовать принятие решений, повлиять на которые судья не мог.

Об этом, как сообщает «РИА Новости», на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) заявил следователь.

ВККС 17 сентября удовлетворил представление председателя СК Александра Бастрыкина о разрешении на возбуждение уголовного дела о мошенничестве по ст. 159 Уголовного кодекса против председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, Матету поймали с поличным сотрудники управления «М» ФСБ, которое занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах. Судья собирался получить около $40 тыс. за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека.

Согласно закону «О статусе судей Российской Федерации» судья обладает неприкосновенностью, которая распространяется на его жилище, служебное помещение, переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи должна дать Высшая квалификационная коллегия судей.