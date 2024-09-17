Ракова рассказала о целевой программе обучения студентов колледжей Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти совместно с потенциальными работодателями расширяют практику целевого обучения студентов колледжей, делая акцент на практической подготовке, а также пересматривают технологическую и материально-техническую базу в учреждениях среднего специального образования. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году студенты заключат более 2,5 тыс. целевых договоров с ведущими работодателями столицы, среди которых предприятия госкорпорации «Ростех» и Московский метрополитен. Организации будут принимать студентов на практику и выплачивать повышенную стипендию за отличную успеваемость.

«Кроме того, целевое обучение позволит подготовить квалифицированных специалистов с наиболее востребованными компетенциями, гарантировать выпускникам трудоустройство у лидеров реального сектора экономики города, стабильный и конкурентоспособный заработок», — подчеркнула вице-мэр.

В новом учебном году 1,2 тыс. студентов из восьми колледжей Москвы заключат договоры с предприятиями госкорпорации «Ростех» по 13 направлениям, а выпускников гарантированно трудоустроят на предприятия авиационного кластера. В частности, это коснется обучения по специальностям «технология машиностроения», «наладчик станков и оборудования в механообработке», «монтаж, «техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «производство авиационных двигателей».

В свою очередь, Московский метрополитен планирует заключить порядка 600 целевых договоров по 12 направлениям обучения. Участниками проекта станут студенты колледжа Московского транспорта, получающие профессии и специальности, связанные с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, организацией перевозок и сервисным обслуживанием пассажиров.

Отметим, что в сфере гостиничного бизнеса свою целевую программу обучения разработал и применяет отель премиум-сегмента Soluxe Hotel Moscow, сотрудничество с которым позволяет студентам изучить корпоративные стандарты организации, приобрести опыт на реальном рабочем месте, развить навыки под руководством высококвалифицированных специалистов международного класса и гарантированно трудоустроиться после выпуска.

Также среди работодателей, с которыми развивается партнерство по целевому обучению студентов колледжей, можно выделить такие компании, как «Донстрой», АО «Мособлэнерго», ПАО «Россети», а также холдинг Maison Dellos и RBE Group.