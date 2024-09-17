Спорткомплекс с 50-метровым бассейном откроется в СВАО Москвы в 2025 году
Уже в следующем году в столичном районе Алексеевский заработает спортивный комплекс «Стальной» — к настоящему моменту здание готово примерно наполовину. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комплекс будет располагаться на улице Павла Корчагина, его вместимость будет достигать 1700 человек одновременно. В здании расположится 50-метровый (то есть «олимпийский») бассейн, зал для занятий общей физподготовкой, детский бассейн, а также административные и медицинские кабинеты.
По словам Собянина, монолитные работы на объекте завершены, практически готово обустройство крыши. Сейчас строители ведут отделочные работы и приступают к благоустройству прилегающей территории.
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