Bloomberg узнал о надежде Берлина на рабочих из Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали документ о сотрудничестве в сфере миграции, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
«Подписаны 8 двусторонних документов, в частности: межправительственное Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности», — говорится в заявлении на сайте президента.
Как пишет Bloomberg, в Берлине считают, что соглашение с Ташкентом позволит привлечь в Германию «квалифицированных рабочих» для восполнения их дефицита в стране.
Кроме того, подписанный документ определяет механизм обратной высылки мигрантов. По сообщению агентства, аналогичное соглашение ФРГ ранее подписала с Кенией.
Шольц прилетел в Самарканд 15 сентября в рамках официального визита. После торжественной церемонии встречи начались переговоры, в ходе которых стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран.
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