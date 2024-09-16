Bloomberg узнал о надежде Берлина на рабочих из Узбекистана

Олаф Шольц и Шавкат Мирзиеев (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали документ о сотрудничестве в сфере миграции, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

«Подписаны 8 двусторонних документов, в частности: межправительственное Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности», — говорится в заявлении на сайте президента.

Как пишет Bloomberg, в Берлине считают, что соглашение с Ташкентом позволит привлечь в Германию «квалифицированных рабочих» для восполнения их дефицита в стране.

Кроме того, подписанный документ определяет механизм обратной высылки мигрантов. По сообщению агентства, аналогичное соглашение ФРГ ранее подписала с Кенией.

Шольц прилетел в Самарканд 15 сентября в рамках официального визита. После торжественной церемонии встречи начались переговоры, в ходе которых стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран.