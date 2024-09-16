 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о надежде Берлина на рабочих из Узбекистана

Олаф Шольц и Шавкат Мирзиеев
Олаф Шольц и Шавкат Мирзиеев (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали документ о сотрудничестве в сфере миграции, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

«Подписаны 8 двусторонних документов, в частности: межправительственное Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности», — говорится в заявлении на сайте президента.

Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан
Политика
Олаф&nbsp;Шольц&nbsp;и&nbsp;Шавкат Мирзиёев

Как пишет Bloomberg, в Берлине считают, что соглашение с Ташкентом позволит привлечь в Германию «квалифицированных рабочих» для восполнения их дефицита в стране.

Кроме того, подписанный документ определяет механизм обратной высылки мигрантов. По сообщению агентства, аналогичное соглашение ФРГ ранее подписала с Кенией.

Шольц прилетел в Самарканд 15 сентября в рамках официального визита. После торжественной церемонии встречи начались переговоры, в ходе которых стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
ФРГ Узбекистан Олаф Шольц миграция соглашение рабочие
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Медведев предупредил, что страна «треснет» без миграционной политики
Политика
ЕК оценила угрозу Венгрии отправить мигрантов автобусами в Брюссель
Политика
Таджикистан зафиксировал отток трудовых мигрантов из России после теракта
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 17:49
Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без ПриднестровьяПолитика, 22:51
На северо-западе Москвы водитель сбил двух детей на переходеОбщество, 22:45
Вологодский губернатор заявил о получении «занимательной портянки» из СБУПолитика, 22:29
Сербского дзюдоиста отстранили за крестное знамение на ОлимпиадеСпорт, 22:29
Bloomberg узнал о надежде Берлина на рабочих из УзбекистанаПолитика, 22:04
Россиян предложили защитить от голосовых дипфейковПолитика, 22:00
Госдеп ответил на вопрос о решении по ударам Украины вглубь РоссииПолитика, 21:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведев заявил о тревожном дефиците математиковОбщество, 21:42
Чемпион КХЛ проиграл четвертый матч подрядСпорт, 21:36
В ЦСКА объяснили отстранение вратаря Помазуна близостью матча с «Зенитом»Спорт, 21:24
Сервис аренды самокатов оштрафовал москвича на ₽100 тыс. за езду вдвоемОбщество, 21:20
ЦБ назвал способ снизить инфляциюЭкономика, 21:14
К дому отца Дани Милохина бросили коктейль Молотова и «записку про СВО»Общество, 21:14
Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допингСпорт, 20:53