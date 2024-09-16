Заммэра Ракова открыла второй центр женского здоровья в Москве

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти в рамках внедрения нового стандарта акушерско-гинекологической помощи открыли второй центр женского здоровья на базе ГКБ имени А.К. Ерамишанцева. В мероприятии приняла участие вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова совместно с академиком РАН Марком Курцером и членом-корреспондентом РАН Виктором Радзинским.

По словам заммэра, правительство Москвы намерено создать сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. «В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности, — уточнила Ракова. — Я надеюсь, что уже к концу следующего года 22 центра женского здоровья будут принимать москвичек. Всего мы планируем создать их около 30 по всему городу».

Стоит отметить, что специализированное учреждение, созданное на базе ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, начнет прием пациентов уже 23 сентября. В центре будут работать не только акушеры-гинекологи, но и эндокринологи, психологи и терапевты. Он оснащен современным оборудованием: здесь можно будет сделать УЗИ, маммографию, посетить кабинет патологии шейки матки, где опытные специалисты смогут на ранних стадиях выявлять различные заболевания, в том числе онкологические. При необходимости врачи центра смогут проводить небольшие оперативные вмешательства.

По мнению завкафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Марка Курцера, в новом современном медицинском центре все логистически продумано: «Приятный дизайн, удобные кабинеты, где пациенту комфортно, и он имеет возможность уединиться и задать вопросы, а самое главное — получить ответы, — пояснил академик. — Я думаю, что наши пациенты это оценят».

Заммэра Ракова также обратила внимание на то, что столичные власти разработали новую программу в сфере репродуктивного здоровья, которая поможет женщине грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальных ситуаций со здоровьем. В частности, каждая женщина в возрасте от 18 до 40 лет может ежегодно сдавать кровь на определение уровня антимюллерова гормона (АМГ), который определяет фертильный статус. Это главный показатель репродуктивности — если его уровень ниже минимальной нормы, пациентке предоставят возможность бесплатно сохранить свои яйцеклетки благодаря современным технологиям криоконсервации.

«Мы ежегодно увеличиваем объем процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за государственные квоты, — добавила вице-мэр. — И гарантируем, что из года в год количество таких бесплатных процедур в рамках ОМС будет расти».

По словам завкафедры акушерства и гинекологии Медицинского института РУДН Виктора Радзинского, правительство Москвы выбрало правильный путь. «Это проект станет основой для других крупных городов, — подчеркнул член-корреспондент РАН. — Потому что в перспективе он может привести к тому самому желанному повышению рождаемости, причем здоровых детей после всех исследований яйцеклеток эмбриона».