Новому мэру Усть-Илимска подарили атрибуты власти в виде кнута и пряника
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области подарили новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову кнут и пряник, назвав их «атрибутами власти», а также Конституцию России. Подарки были вручены на церемонии вступления в должность главы города.
Глава отдела по связям с общественностью администрации Усть-Илимска Александра Мысик ответила на просьбу телеграм-канала «Подъем» прокомментировать появившуюся в соцсетях оценку произошедшего как «подарок рабовладельцу». Она посчитала такие сравнения неуместными.
«Я считаю, что такой подарок символизирует, что в каких-то решениях нужно быть более жестким, а где-то, наверно, более лояльным. Так можно воспринимать, я думаю», — выразила она свое мнение.
В 2020 году депутаты преподнесли точно такой же подарок — кнут и пряник — губернатору Игорю Кобзеву на день рождения, писал IrkutskMedia. «Это пряник для жителей Иркутской области, для депутатов. А это кнут для чиновников и всего остального», — объяснил тогда председатель заксобрания Александр Ведерников.
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