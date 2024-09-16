Новому мэру Усть-Илимска подарили атрибуты власти в виде кнута и пряника

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Депутаты Законодательного собрания Иркутской области подарили новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову кнут и пряник, назвав их «атрибутами власти», а также Конституцию России. Подарки были вручены на церемонии вступления в должность главы города.

Глава отдела по связям с общественностью администрации Усть-Илимска Александра Мысик ответила на просьбу телеграм-канала «Подъем» прокомментировать появившуюся в соцсетях оценку произошедшего как «подарок рабовладельцу». Она посчитала такие сравнения неуместными.

«Я считаю, что такой подарок символизирует, что в каких-то решениях нужно быть более жестким, а где-то, наверно, более лояльным. Так можно воспринимать, я думаю», — выразила она свое мнение.

В 2020 году депутаты преподнесли точно такой же подарок — кнут и пряник — губернатору Игорю Кобзеву на день рождения, писал IrkutskMedia. «Это пряник для жителей Иркутской области, для депутатов. А это кнут для чиновников и всего остального», — объяснил тогда председатель заксобрания Александр Ведерников.