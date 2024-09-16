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Общество ,  
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Эстонский канатоходец перешел из Азии в Европу над Босфором. Видео

Появились кадры перехода эстонского канатоходца над Босфором из Европы в Азию

Эстонский канатоходец перешел из Азии в Европу над Босфором. Видео
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Канатоходец из Эстонии Яан Руз впервые в мире перешел над Босфорским проливом по канату из Азии в Европу, сообщает газета Hürriyet. Канат длиной почти 1,1 тыс. м между опорами моста на высоте 165 м над землей он миновал за 47 минут. Спортсмен прошел по веревке без специальных балансиров.

На кадрах видно, что канат был натянут прямо над проезжей частью, — когда он идет по тросу, под ним едут машины. У Руза была страховка, прикрепленная к обвязке. В конце прохождения Руз доходит до западной опоры моста: «Вот теперь мы в Европе», — говорит он.

Ранее канатоходец смог преодолеть дистанцию в 3,6 тыс. м на канате в Италии. В 2023 году спортсмен прошел по 150-метровой светодиодной линии, подвешенной на высоте более 195 м между башнями небоскреба Katara Towers в Катаре.

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Теги
Европа Азия Босфор канатоходец

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