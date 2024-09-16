В Великобритании умерла старейшая в мире кошка

В Великобритании в 33 года умерла старейшая кошка в мире, сообщает газета New York Post.

Возраст Рози был равен 152 человеческим годам. Она неофициально обладала статусом самой старой кошки в мире. Трехцветная кошка жила вместе с хозяйкой в британском городе Норидж. Ее владелице Лиле Бриссетт 73 года.

Кошка родилась 1 июня 1991 года. Хозяйка взяла ее из приюта котенком. Новый дом Рози требовался в связи с тем, что прежние хозяева обнаружили аллергию у своей дочери на шерсть.

В 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса предложили Лиле Бриссетт подать заявку для присвоения особого титула ее кошке, однако женщина отказалась.

В октябре 2023 года в Португалии умерла самая старая собака в мире. Пес по кличке Боби скончался на семейной ферме, где жили его владельцы. Питомец дожил до 31 года 165 дней. Зимой 2023 года Боби был официально объявлен самой старой из ныне живущих собак в мире и самой старой собакой за всю историю, его кличку внесли в Книгу рекордов Гиннесса.