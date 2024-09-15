Певец и ветеран Афганистана Станислав Юрко погиб в бою
Исполнитель военно-патриотических песен, ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко погиб в бою, сообщили в пресс-службе комитета по делам воинов-интернационалистов государств — участников СНГ. Ему был 61 год.
В комитете не уточнили обстоятельства его гибели.
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