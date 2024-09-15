Минобороны заявило о сбитом МиГ-29 и двух Су-27 Украины

ВКС России за минувшие сутки сбили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

Также, по данным ведомства, перехвачены реактивный снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения военной операции.

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