 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о сбитом МиГ-29 и двух Су-27 Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

ВКС России за минувшие сутки сбили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

Также, по данным ведомства, перехвачены реактивный снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения военной операции.

Материал дополняется

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Минобороны

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Захарова предупредила об ответе на санкции США против российских СМИПолитика, 13:21
Минобороны заявило о сбитом МиГ-29 и двух Су-27 УкраиныПолитика, 13:20
УЕФА пригрозил сборной Англии отстранением от домашнего ЕвроСпорт, 13:19
Захарова предложила оценивать не слова Зеленского, а «главных игроков»Политика, 12:58
Ту-95 отработали учебный удар во время полета в море у АляскиПолитика, 12:39
Месси оформил победный дубль в первом матче за два месяцаСпорт, 12:35
Йеменские хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетойПолитика, 12:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-глава ЦРУ заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружияПолитика, 12:31
The Times рассказала, какие данные нужны Киеву для ударов Storm ShadowПолитика, 12:23
Минобороны заявило об уничтожении эшелона с иностранным вооружением ВСУПолитика, 12:22
Сбитый дрон повредил кровлю промышленного предприятия под БелгородомПолитика, 12:16
Ефимов рассказал о реорганизации двух участков в районе ИвановскоеГород, 12:08
Посол назвал сроки начала работы платежной системы «Мир» в ИранеФинансы, 11:57
Неизвестные попытались ослепить экипаж лайнера, вылетевшего из ПетербургаОбщество, 11:48