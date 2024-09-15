Появились кадры столкновения судов у Литейного моста в Петербурге
В Петербурге у Литейного моста ночью столкнулись теплоход и прогулочное судно. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, теплоход «Соларис» «совершил навал» на прогулочное судно «Москва-101». Пострадавших при инциденте нет.
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