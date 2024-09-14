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В мэрии назвали самые популярные у пассажиров станции МЦК

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Первое место по объему пассажиропотока среди 31 станции Московского центрального кольца (МЦК) делят Площадь Гагарина и Кутузовская — в среднем по 37,5 тыс. человек в будние дни. Такую статистику привели в департаменте транспорта Москвы.

На третьей строчке с минимальным отрывом расположилась станция Ростокино (37,2 тыс. пассажиров). Пятерку лидеров замыкают Нижегородская (35,9 тыс.) и Ботанический сад (28,1 тыс.). Всего же за годы работы по МЦК был совершен уже 1 млрд поездок.

Кольцевой маршрут городской электрички был запущен 10 сентября 2016 года, и за восемь лет из просто амбициозного проекта стал неотъемлемой частью столичной транспортной системы, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. МЦК улучшило транспортную доступность 34 районов Москвы, где обычного метро раньше не было, но живут более 3 млн горожан.

«Мы продолжаем развивать МЦК по поручению мэра Сергея Собянина, — сообщил Ликсутов. — Так, в этом году мы открыли новый вестибюль с интеграцией с МЦД-4 на станции Москва-Сити. Время пересадки сократилось в 2,5 раза, теперь пассажирам больше не нужно выходить на улицу».

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