В Италии появились щиты с призывом остановить поставки оружия Украине

В итальянских городах установили рекламные щиты с пророссийскими лозунгами и призывами к миру, сообщает CNN.

В частности, на одном из билбордов в Риме надпись гласит: «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну».

Еще один плакат изображает пожатие рук, окрашенных в цвета итальянского и российского флагов. На щит нанесли лозунг: «Россия нам не враг».

Плакаты появились летом в Риме, Вероне, Модене, Парме, Пизе. Размещение щитов было оплачено политическим альянсом Sovranita Popolare. Объединение, в частности, выступало против введенных в стране ограничений во время пандемии коронавируса, отмечает CNN. Ряд билбордов сняли по требованию местных властей.

В украинском посольстве в Италии заявили, что обеспокоены происходящим. Дипломаты призвали пересмотреть процедуру выдачи разрешений на рекламу в итальянских городах.

В Sovranita Popolare заявили, что большинство итальянцев выступают против военной помощи Украине.

«Итальянские поджигатели войны уже два года разжигают русофобию, чувство ненависти к русскому народу, культуре и искусству», — говорится в сообщении.

Несмотря на недовольство итальянцев, Рим отправил Киеву 11 партий оружия, добавили в объединении.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.