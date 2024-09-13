Обняли и перенесли девушку: в МЧС призвали уступать дорогу пожарным

МЧС Севастополя призвало уступать дорогу специальному транспорту, опубликовав ролик в своем Telegram. На нем пожарный уносит с дороги девушку, которая оказалась на проезжей части перед пожарным автомобилем.

На видео девушка идет по середине дороги, по разделительной полосе. За ней показывается пожарный «КАМАЗ», у которого включены спецсигналы. В ролике использованы строчки из песни «Приятная» хип-хоп группы из Владикавказа Эндшпиль: «Помни, я ведь воин / Твой kong или soldier на поле боя».

Публикацию ролика МЧС Севастополя сопроводило комментарием «Маршрут перестроен».