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Обняли и перенесли девушку: в МЧС призвали уступать дорогу пожарным

МЧС Севастополя призвало уступать дорогу специальному транспорту, опубликовав ролик в своем Telegram. На нем пожарный уносит с дороги девушку, которая оказалась на проезжей части перед пожарным автомобилем.

На видео девушка идет по середине дороги, по разделительной полосе. За ней показывается пожарный «КАМАЗ», у которого включены спецсигналы. В ролике использованы строчки из песни «Приятная» хип-хоп группы из Владикавказа Эндшпиль: «Помни, я ведь воин / Твой kong или soldier на поле боя».

Публикацию ролика МЧС Севастополя сопроводило комментарием «Маршрут перестроен».

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