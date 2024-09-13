В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin. Видео
В штате Южная Каролина в США грузовой поезд снес прицеп, который перевозил гаубицу M109 Paladin. Автомобиль, который перевозил военную технику, застрял на железнодорожном переезде. Поезд не успел затормозить.
Пострадавших в результате аварии нет, водитель грузовика успел выскочить из машины перед столкновением, передает Fox News.
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