В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin

В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin. Видео

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В штате Южная Каролина в США грузовой поезд снес прицеп, который перевозил гаубицу M109 Paladin. Автомобиль, который перевозил военную технику, застрял на железнодорожном переезде. Поезд не успел затормозить.

Пострадавших в результате аварии нет, водитель грузовика успел выскочить из машины перед столкновением, передает Fox News.