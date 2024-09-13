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В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin. Видео

В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin

В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin. Видео
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В штате Южная Каролина в США грузовой поезд снес прицеп, который перевозил гаубицу M109 Paladin. Автомобиль, который перевозил военную технику, застрял на железнодорожном переезде. Поезд не успел затормозить.

Пострадавших в результате аварии нет, водитель грузовика успел выскочить из машины перед столкновением, передает Fox News.

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ДТП поезд гаубица военная техника
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