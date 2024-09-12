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Суд арестовал фигурантку дела главы Долгопрудного

Суд арестовал фигурантку дела главы Долгопрудного
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Тверской суд арестовал вторую фигурантку дела о мошенничестве против главы Долгопрудного Владислава Юдина — Марину Цветкову, сообщает пресс-служба судов Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цветковой Марины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК», — сказали в пресс-службе.

В СК ранее сообщили, что по делу проходит знакомая главы города, не уточнив ее имя. По версии следователей, когда Юдин возглавлял Талдом, он вступил в сговор с гендиректором подконтрольной ему фирмы. Сначала компании безвозмездно передали котельные, а потом за счет бюджета города погасили долг организации перед ресурсоснабжающими организациями. Ущерб составил 44 млн руб.

Юдина задержали 12 сентября, помимо мошенничества его обвиняют в превышении полномочий. Он возглавляет Долгопрудный с 2020 года, до этого с 2014 года был главой Талдома.

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Теги
Долгопрудный Подмосковье мошенничество арест
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