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В Москве 14 сентября перекроют ряд улиц из-за велопарада

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Новости Москвы

Движение на некоторых улицах Москвы в эту субботу, 14 сентября, будет временно перекрыто в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонки «Cyclingrace: Москва», говорится на официальном сайте столичной мэрии.

Ограничения начнутся с 00:01 14-го числа и продлятся до окончания мероприятий. В частности, будет перекрыт Продольный проезд, 1-й и 2-й Поперечные проезды, а также участок Крылатской улицы от дома № 2 до улицы Нижние Мневники. С 8:00 до 12:00 движение для автомобилистов закроется на Алабяно-Балтийском тоннеле, Новом Карамышевском мосту, а также улицах Крылатская, Нижние Мнёвники, Алабяна, Народного Ополчения и Большая Академическая.

С полудня также будет закрыто движение на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственной, Большой Академической, Нижние Мневники и Крылатская. Перегородят проезды Серебрякова и 3-й Нижнелихоборский, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост.

После прохождения велоколонны улицы будут постепенно открываться для движения. Также откроются ряд других участков дорог: боковой проезд Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Алтуфьевского шоссе от Березовой аллеи до дома № 16, стр. 10 в Сигнальном проезде, МСД в сторону трассы М-11 от проезда Нансена до реки Лихоборки. Откроются съезды с проспекта Мира в сторону центра на МСД и в сторону проезда Нансена, участок МСД в сторону трассы М-11 от реки Лихоборки до Дмитровского шоссе, участок МСД (СВХ) в сторону Дмитровского шоссе от дома № 2В на улице Линии Октябрьской Железной Дороги до Большой Академической улицы и съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу (в сторону области).

Накануне вечером, 13 сентября с 16:00 до 23:59, будет ограничено движение по одной полосе на участках Продольного проезда и Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до дома № 2 на Крылатской улице. С 00:01 13-го числа до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на Крылатской улице, в проезде у памятника «Рабочему и колхознице» и во 2-м Поперечном проезде. С этого же времени, но днем позже парковку ограничат на улицах Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика.

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велопарад фестиваль Москва перекрытие движения
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