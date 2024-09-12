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Астрономы обнаружили сближение двух черных дыр при столкновении галактик

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ученые зафиксировали с помощью космического телескопа «Хаббл» вероятность столкновения двух черных дыр, расположенных в относительно близко к Солнечной системе галактиках, сообщает Universe Today.

Объекты расположены к нам «относительно близко» к Земле — примерно на расстоянии в 800 млн световых лет. Каждая из черных дыр принадлежит отдельной галактике, которые находятся в процессе слияния.

«Мы <...> пришли к выводу, что, вероятно, наблюдаем две близко расположенные сверхмассивные черные дыры», — сообщила сотрудница Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института в Кембридже Анна Триндаде Фалькао.

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Фото:Ben Stokes / University of Utah

По ее словам, эти черные звезды расположены на расстоянии в 300 световых лет друг от друга и на данный момент сближаются. Их столкновение может произойти через 100 млн лет, подобные слияния — частое явление во Вселенной.

Ранее ученые ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что выброшенное Солнцем облако плазмы прошло недалеко от Земли в ночь на 11 сентября. Как следует из сообщения на сайте Лаборатории солнечной астрономии, оно разминулось с планетой всего на несколько градусов. При этом несколько солнечных вспышек «умеренной силы» еще могут настигнуть Землю, уточнили авторы публикации.

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астрономы Вселенная черная дыра Галактика телескоп
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