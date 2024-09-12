Вице-мэр Ракова отметила рост поступлений школьников в IТ-классы на 30%

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В 2024/25 учебном году предпрофессиональные IТ-классы открылись в 168 школах Москвы — против 151 в предыдущем году. Уже сейчас обучение в них проходят 9,4 тыс. столичных старшеклассников, что на 30% выше прошлогодних показателей. Об этом 12 сентября, в День программиста, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Предпрофессиональные IТ-классы в школах — это первый этап подготовки специалистов. Следом в этой системе идут колледж, вуз и отраслевой партнер. «Сегодня мы видим рост спроса на IТ-специалистов, и в ответ на возросший интерес столичное образование создало все условия для подготовки квалифицированных кадров, — заверила вице-мэр Ракова. — Так, московские колледжи сформировали инновационные площадки для развития талантливых кадров в этой отрасли. Они оснащены передовыми лабораториями, а свыше 70% обучения отводится на практику у ведущих российских работодателей».

Среди поступающих на IТ-направления в колледжи интерес вырос еще сильнее — число студентов, поступивших в 2024/25 учебном году на бюджетное отделение, выросло в полтора раза, до 6 тыс. человек. Всего же в 32 колледжах Москвы сейчас учится 20 тыс. студентов на девяти востребованных IТ-направлениях.

В школьных же IТ-классах ребята тренируются программировать на разных языках, изучают 3D-моделирование и аддитивные технологии, знакомятся с технологиями ИИ и машинного обучения. Предусмотрены и экскурсии на площадки ведущих IТ-компаний города и страны: «Яндекс», «1С», «Ростелеком», VK и так далее.