Самое известное фото Черчилля без сигары нашли через два года после кражи

Канадский фотограф Юсуф Карш рядом с изображением Уинстона Черчилля («Рычащий лев») (Фото: Reuters)

Снимок бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, похищенный в Канаде в 2022 году, нашли в Италии, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

По информации издания, фотографию обнаружили в итальянской Генуе. Новый владелец приобрел ее у лондонского аукционного дома Sotheby's, не зная о том, что она была украдена. Издание добавляет, что полиция задержала мужчину из канадской провинции Онтарио в апреле — суд обвинил его в совершении нескольких преступлений, включая кражу, подделку документов и торговлю краденым имуществом. В конце сентября изображение передадут властям Канады.

Снимок сделал канадский фотограф Юсуф Карш в декабре 1941 года, после того как Черчилль выступил с речью о Второй мировой войне в парламенте Канады. Он считается самым известным изображением премьер-министра без сигары. Политик всегда предпочитал позировать с ней, но фотограф забрал ее у Черчилля перед фотосессией, из-за чего тот был хмурым. Карш передал снимок отелю «Шато Лорье» в Оттаве, откуда тот и был похищен.