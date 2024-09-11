Экскурсии на ВДНХ посетили 140 тыс. человек с начала года

Фото: Андрей Любимов / РБК

С начала 2024 года на ВДНХ было организовано более 11 тыс. экскурсий, которые привлекли свыше 140 тыс. посетителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на ВДНХ ежедневно проводится около 50 экскурсий, во время которых профессиональные гиды знакомят гостей со знаковыми местами на территории выставки. По статистике, особенно популярны ознакомительные прогулки по территории комплекса, экскурсии по экспозиции центра «Космонавтика и авиация» и музею славянской письменности «Слово». Также москвичи и туристы активно посещают музейный комплекс «Буран».

В 2024 году ВДНХ отмечает 85 лет со дня основания. К юбилейной дате приурочено множество праздничных мероприятий. Среди них — открытие канатной дороги, пробег на ретроавтомобилях и интерактивное пластическое представление монументов ВДНХ.