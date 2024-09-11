Двое рабочих провалились в люк с кипятком на юго-востоке Москвы

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В московском районе Марьино двое рабочих упали в люк тепловой камеры, один из них умер, сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло на территории детского сада на Марьинском бульваре на юго-востоке города, передавало агентство «Москва» со ссылкой на источник.

«Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй [обнаружен] без признаков жизни», — сообщили в МЧС.

Спасители на месте происшествия выкопали котлован, чтобы достать погибшего. Спустя час тело мужчины достали из тепловой камеры, куда он упал.

В июне в городе Чистополь в Татарстане четырехлетняя девочка наступила на крышку люка и провалилась в колодец. Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Следователи возбудили уголовное дело о халатности — ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса, так как люк вместо чугуна был сделан из пластика.