 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двое рабочих провалились в люк с кипятком на юго-востоке Москвы

Двое рабочих провалились в люк с кипятком на юго-востоке Москвы
Video

В московском районе Марьино двое рабочих упали в люк тепловой камеры, один из них умер, сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло на территории детского сада на Марьинском бульваре на юго-востоке города, передавало агентство «Москва» со ссылкой на источник.

«Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй [обнаружен] без признаков жизни», — сообщили в МЧС.

Спасители на месте происшествия выкопали котлован, чтобы достать погибшего. Спустя час тело мужчины достали из тепловой камеры, куда он упал.

В июне в городе Чистополь в Татарстане четырехлетняя девочка наступила на крышку люка и провалилась в колодец. Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Следователи возбудили уголовное дело о халатности — ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса, так как люк вместо чугуна был сделан из пластика.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва Марьино рабочие МЧС
Материалы по теме
На Большой Никитской улице в Москве произошел провал грунта
Общество
На стройке в Воронеже при обрушении подъемника погибли двое рабочих
Общество
Рабочий упал с мезонина на складе Wildberries в подмосковном Коледино
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
На Украине предложили отменить медали в школахОбщество, 17:28
Глава «Зенита» рассказал о желании Соболева доказать свою состоятельностьСпорт, 17:24
Против вторгшегося в Курскую область грузинского наемника завели делоПолитика, 17:22
«Ростех» не согласился с отказом суда в деприватизации завода в ИвановоБизнес, 17:20
Почему у России хорошие перспективы для экспорта органической продукцииНациональные проекты, 17:13
Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана и титанаЭкономика, 17:11
С 28 сентября по 4 октября пройдет международный фестиваль «КиноБраво»РБК Компании, 17:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КХЛ выплатит клубам рекордные ₽1,18 млрд за прошлый сезонСпорт, 17:09
Олимпийская чемпионка призналась, что специально попалась на допингеСпорт, 17:06
Смирнов оценил в десятки миллиардов ущерб сельскому хозяйству из-за ВСУПолитика, 16:58
Двое рабочих провалились в люк с кипятком на юго-востоке МосквыОбщество, 16:57
Министр обороны Польши сказал, что разрешить удары по России может НАТОПолитика, 16:56
Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о КрымеПолитика, 16:55
Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбищеОбщество, 16:52