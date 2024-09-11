В Дрездене крупный участок моста рухнул в Эльбу

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Крупный участок моста Карола с пешеходной зоной и трамвайными путями в немецком Дрездене обвалился в реку Эльбу, передает NTV со ссылкой на заявление местных властей.

Как отмечает телеканал, мост является важной транспортной артерией — он соединяет старый и новый город. Обрушение моста также привело к проблемам с централизованным теплоснабжением.

Вероятной причиной обрушения в пожарной службе назвали дефект трубы централизованного теплоснабжения. Представитель пожарной охраны заявил NTV, что возможно дальнейшее обрушение.

В транспортной компании Дрездена уточнили, что в результате инцидента пассажиры и транспортные средства не пострадали.