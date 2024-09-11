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Политика ,  
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В Дрездене крупный участок моста рухнул в Эльбу

Фото: Matthias Rietschel / Reuters
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Крупный участок моста Карола с пешеходной зоной и трамвайными путями в немецком Дрездене обвалился в реку Эльбу, передает NTV со ссылкой на заявление местных властей.

Как отмечает телеканал, мост является важной транспортной артерией — он соединяет старый и новый город. Обрушение моста также привело к проблемам с централизованным теплоснабжением.

Вероятной причиной обрушения в пожарной службе назвали дефект трубы централизованного теплоснабжения. Представитель пожарной охраны заявил NTV, что возможно дальнейшее обрушение.

В транспортной компании Дрездена уточнили, что в результате инцидента пассажиры и транспортные средства не пострадали.

Мост Каролы — один из четырех мостов через Эльбу в центре Дрездена, восстановленный в 1972 году. Он граничит на юге со старым городом с Ратенауплац и на севере с Внутренним Нойштадтом с Каролаплац. Назван в честь Каролы фон Васа-Гольштейн-Готторп — жены короля Саксонии Альберта (1873–1902).

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Теги
Дрезден обрушение моста Германия трубы теплоснабжение
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