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Письмо Эйнштейна о ядерной программе нацистов продали почти за $4 млн

Письмо Эйнштейна Рузвельту о ядерной программе нацистов продали почти за $4 млн

Письмо физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту (1933-1945) продали на аукционе Christie's 10 сентября за $3,992 млн, говорится на сайте аукционного дома.

Изначально документ оценивался в $4-6 млн.

В письме от 2 августа 1939 года Энштейн написал о работе нацистской Германии над ядерной программой. Он предположил, что это может привести к созданию ядерной бомбы.

Рукопись Эйнштейна по теории относительности продали за €11,6 млн
Общество
Фото:Antony Paone / Reuters

Послание представляет собой оригинальный вариант обращения Эйнштейна к американскому президенту. Ученик Энштейна, венгерский физик Лео Силард позднее дополнил его, и письмо направили Рузвельту в расширенном варианте. В такой версии оно хранится в библиотеке имени Франклина Рузвельта в Нью-Йорке.

Краткая версия письма, подписанная самим физиком, и сохраненная Силардом, попала к коллекционерам, последним документом владел умерший в 2018 году соучредитель Microsoft Пол Аллен.

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