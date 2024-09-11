Письмо Эйнштейна о ядерной программе нацистов продали почти за $4 млн
Письмо физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту (1933-1945) продали на аукционе Christie's 10 сентября за $3,992 млн, говорится на сайте аукционного дома.
Изначально документ оценивался в $4-6 млн.
В письме от 2 августа 1939 года Энштейн написал о работе нацистской Германии над ядерной программой. Он предположил, что это может привести к созданию ядерной бомбы.
Послание представляет собой оригинальный вариант обращения Эйнштейна к американскому президенту. Ученик Энштейна, венгерский физик Лео Силард позднее дополнил его, и письмо направили Рузвельту в расширенном варианте. В такой версии оно хранится в библиотеке имени Франклина Рузвельта в Нью-Йорке.
Краткая версия письма, подписанная самим физиком, и сохраненная Силардом, попала к коллекционерам, последним документом владел умерший в 2018 году соучредитель Microsoft Пол Аллен.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов