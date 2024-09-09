Ракова заявила о внедрении нейросети для оценки смещения тел позвонков

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках столичного проекта по внедрению нейросетей в медицинскую диагностику у врачей появился новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он позволяет оценить на рентгеновских снимках смещение тел позвонков. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Смещение тел позвонков — одна из возможных причин болей в спине и пояснице, которая может существенно снижать качество жизни москвичей. Важно вовремя и точно диагностировать это состояние, чтобы избежать осложнений и назначить правильное лечение. Новый сервис позволяет врачам не пропустить смещения при описании рентгенограмм позвоночника, автоматически проводя необходимые измерения, — добавила вице-мэр. — Это ускоряет процесс подготовки заключения и помогает начать лечение как можно раньше».

Всего к настоящему времени московским рентгенологам доступно уже 50 сервисов на основе нейросетей, которые помогают выявить при лучевой диагностике 38 разнообразных патологий — онкологических, сердечно-сосудистых и так далее.

Важно отметить, что нейросети не заменяют врача, но помогают ему быстрее оценить состояние пациента и принять решение. По словам заммэра Раковой, ИИ-сервисы не просто повышают точность диагностики, но и освобождают время специалиста для работы над более серьезными случаями.

Программа по внедрению нейросетей в медицину проходит в Москве с 2020 года на базе Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава. По словам директора центра Юрия Васильева, его специалисты внимательно следят за качеством работы алгоритма и допускают сервисы только после нескольких этапов тестирования. Уже после внедрения ИИ-сервисов эксперты центра мониторят их работу, собирают обратную связь от врачей и передают всё IT-специалистам, которые дорабатывают и дообучают алгоритмы. «Таким образом мы и обеспечиваем надежную работу нейросетей», — отметил Васильев.