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Общество ,  
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Госдуме предложили усложнить процедуру развода

Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект об обязательной консультации с семейным психологом перед разводом. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Действие закона должно распространиться на пары, у которых есть несовершеннолетние дети, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод. По действующему законодательству, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака развод проходит в судебном порядке. Однако развод происходит не сразу — супругам дается срок до трех месяцев для примирения.

Авторами проекта выступили депутат Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов. По их словам, супруги «не всегда способны самостоятельно урегулировать проблемы, которые привели к решению о расторжении брака». Законопроект направлен на укрепление института брака и снижение числа разводов семей с детьми, говорится в пояснительной записке.

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С 2011 года в России действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. При разводе супруги могут обратиться к медиатору по поводу решения вопросов о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. Процедура добровольная и оплачивается участниками спора, а потому не пользуется большой популярностью.

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