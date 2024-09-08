Запашный поблагодарил Маслякова за то, что он «делал всю жизнь»

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Александра Маслякова.

«Великий Александр Васильевич Масляков!!! Спасибо Вам большое за то, что делали всю жизнь для нас!!! Земля пухом мэтру», — написал Запашный в телеграм-канале.

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Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Работать на телевидении он начал в 1964 году — 60 лет назад. В том же году он стал постоянным ведущим, юмористической игры КВН и вел ее до 1972 года, до временного закрытия, а когда шоу возобновили в 1986 году, то вернулся на роль ведущего.

В 2022 году Масляков заразился коронавирусом и перестал вести передачу.

Телеграм-канал Mash писал, что после перенесенного заболевания у него нашли неоперабельную опухоль в легких. Эти данные не были подтверждены или опровергнуты телеведущим и его близкими.

Его сын Александр Масляков-младший ведет «Премьер-лигу КВН». В 2024 году он стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК», которому принадлежат права на КВН.