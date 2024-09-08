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Военная операция на Украине ,  
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Власти Сочи опровергли информацию о найденной на пляже украинской мине

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Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сообщения о найденной в Сочи на берегу Черного моря морской украинской мине не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

«Информация <...> о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщил 8 сентября, что мину выкатили на берег местные отдыхающие. В материале говорилось, что находка относится к дрейфующим якорным минам.

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В марте 2022 года ФСБ сообщила, что после начала российской военной операции ВМС Украины разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 420 якорных мин. У некоторых из них оборвались тросы, и снаряды под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море. В спецслужбе предупредили, что мины может унести в Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

Тогда же в Турции была обнаружена мина в Босфоре в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели.

В 2023 году российский патрульный корабль обнаружил дрейфовавшую в Черном море мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор и уничтожил ее.

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