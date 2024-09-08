The Hill рассказал, чем будет заниматься Байден до отставки

Президент США Джо Байден в последние дни правления увеличит число поездок по штатам, чтобы рассказать о своих достижениях и поддержать кандидата на пост главы государства от демократов, вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в Белом доме.

Один из собеседников издания оценил совместные появления Байдена и Харрис как «хорошую стратегию» во время развития предвыборной кампании преемницы президента. Он подчеркнул, что совместные появления на публике не должны быть регулярными, иначе избиратели будут воспринимать Харрис как прямое продолжение политики Байдена.

Другой источник The Hill отметил, что Байден продолжит посещать штаты и примет дополнительные меры по списанию студенческих займов, а также снижению стоимости жилья. Его основным приоритетом остается заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, добавляет он. Кроме того, президент планирует провести несколько двухсторонних встреч с мировыми лидерами. Издание не раскрывает, с кем именно пройдут переговоры.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидалось, что Байден станет одним из основных кандидатов и претендентом на пост от Демократической партии, однако в конце июля он объявил о снятии своей кандидатуры и поддержал Харрис. Ее соперником стал кандидат от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп.