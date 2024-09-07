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ФСБ рассекретила архив о массовых казнях в Донецке в 1940-х

Управление ФСБ по ДНР рассекретило документы о преступлениях, которые совершали нацисты в 1941-1943 годах — во время Великой Отечественной войны в городе Сталино (сейчас — Донецк).

Донецк назывался Сталино с 1929 года. В 1961 году его переименовали в Донецк в рамках усиления борьбы с культом личности Иосифа Сталина.

В документах говорится о массовых казнях в шахте «4-4 бис» в пригороде Сталино. Согласно опубликованным материалам, в шахту «Калиновка» сбрасывали тела мирных граждан, «расстрелянных, замученных на допросах».

Как отметили в ФСБ, эти документы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

ФСБ обнародовала материалы к 81-летию освобождения Донецка от нацистских захватчиков. Они переданы региональному архиву в рамках проекта «Без срока давности».

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ФСБ Донецк Великая Отечественная война архив
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