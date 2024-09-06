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Ракова анонсировала старт нового сезона проекта Главархива для школьников

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столице 11 сентября стартует конкурсный отбор на второй сезон проекта Главархива Москвы «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», который будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Героям Советского союза и известным российским ученым. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, данный проект дает юным москвичам уникальную возможность исследовать редкие материалы и подлинники личных дел выдающихся исторических личностей, а его первый сезон вызвал большую популярность у столичных школьников. «Год назад в конкурсном отборе приняли участие более 1 тыс. старшеклассников и студентов колледжей, они изучили почти 1,5 тыс. первоисточников, работали с документами известных медиков, деятелей науки и искусства конца XIX — начала XX века, — уточнила вице-мэр. — В результате статус «уникальный» был присвоен 21 личному делу».

Отметим, что перед основным этапом конкурса его участникам предстоит пройти отборочный тур — написать эссе о Герое Советского Союза или о российском ученом-изобретателе, состоявшем в Обществе имени Христофора Леденцова. Авторов лучших сочинений пригласят в Главархив. Там студенты колледжей и учащиеся старших классов общеобразовательных школ познакомятся с методикой работы с архивными материалами и процессом присвоения им статуса «уникальный», подготовят биографические справки о выдающихся соотечественниках и защитят по ним свои проекты.

«Участники проекта узнают методику исследования документов, ознакомятся с работой специалистов в хранилищах и технологиями реставрации исторических материалов в лаборатории московского Главархива», — подчеркнула Ракова.

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